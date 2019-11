Neues aus Bolivien

Die Hölle und der Putschplan in Bolivien.

Die Putschisten haben sich getäuscht und eine Reaktion ausgelöst, die sie in diesem Ausmaß nicht einkalkuliert hatten

https://amerika21.de/analyse/234327/die-hoelle-und-der-putschplan-bolivien

Studie: Tausende Fake-Accounts stützen Putsch in Bolivien

Das De-facto-Regime unter Senatorin Jeanine Áñez greift offenbar nicht nur auf Gewalt gegen Kritiker zurück, sondern auch auf massive…

https://amerika21.de/2019/11/234336/bolvien-fake-accounts-twitter-putsch

Innenminister in Bolivien: Kokabauern haben sich gegenseitig umgebracht

https://amerika21.de/2019/11/234263/bolivien-straflosigkeit-repression

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge