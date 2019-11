Mai 1960: Über einen gescheiterte Abrüstungsgipfel in Paris, illegale Atomwaffentests der USA in Patagonien und Adolf Eichmann – Onkel Arturo und der Mossad – Entführung im Dienstwagen – ein neuer Film von Gaby Weber

Es geht darin um die neuen Dokumente aus Russland zum Mai 1960, also zum gescheiterten Abrüstungsgipfel in Paris, um illegale Atomwaffentests der USA in Patagonien und – vor allem – um Adolf Eichmann, den Nazi-Kriegsverbrecher, von dem der Mossad behauptet, ihn jahrelang gesucht und am 11. Mai 1960 in Buenos Aires entführt zu haben.

Ich zeige in dem neuen Film auch die Dokumente aus russischen und aus argentinischen Archiven.

Hier zwei neue Artikel von Gaby Weber bei Telepolis:

Der gescheiterte Abrüstungsgipfel in Paris, illegale Atomwaffentests der USA in Patagonien und Adolf Eichmann

Russisches Außenministerium gibt Dokumente frei – Neues vom Mai 1960 – Teil 1

https://www.heise.de/tp/features/Der-gescheiterte-Abruestungsgipfel-in-Paris-illegale-Atomwaffentests-der-USA-in-Patagonien-und-Adolf-4586234.html

Sisyphos und der Aktenzugang

Es gibt kein Recht auf die historische Wahrheit – Neues vom Mai 1960 – Teil 2

https://www.heise.de/tp/features/Sisyphos-und-der-Aktenzugang-4587706.html

