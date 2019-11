FreeAssange Berlin 27. November: Medien unter Beschuss Feldzug gegen Wikileaks und investigativen Journalismus / Kunstevent »Anything to say?« am Brandenburger Tor / Öffentliche Anhörung im Bundestag

Kunstevent »Anything to say?«

27. November 2019, 12 – 13 Uhr

Pariser Platz/Brandenburger Tor, 10117 Berlin

Öffentliche Anhörung

Bundestag, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Raum 3 101

Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1, 10117 Berlin

27. November 2019, 18 – 21 Uhr

Investigative Medien stehen zunehmend unter Druck. In Großbritannien sitzt der Journalist und Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks Julian Assange nach acht Jahren Botschaftsasyl seit April 2019 im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Isolationshaft. Die USA fordern seine Auslieferung und machen ihm den Prozess wegen der Veröffentlichung von US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan. Julian Assange drohen bis zu 175 Jahre Haft, womöglich sogar die Todesstrafe. Der US-Whistleblower Edward Snowden bezeichnet den Fall als »Kriegserklärung gegen den Journalismus«.

In Frankreich verfolgt die Regierung die Journalisten Geoffrey Livolsi und Mathias Destal vom Investigativportal Disclose und Benoît Colombat von Radio France, weil sie den Einsatz französischer Waffen im Krieg gegen die Zivilbevölkerung Jemens aufgedeckt haben. Das Vorgehen erinnert an die Türkei, wo Journalisten verfolgt werden, die über Kriegsverbrechen berichteten.

Wie können diese Angriffe auf den investigativen Journalismus abgewehrt werden? Wie wichtig ist hierbei die internationale Solidarität mit verfolgten Journalisten wie Julian Assange und Whistleblowern wie Chelsea Manning und Edward Snowden? Und wie kann eine Auslieferung von Julian Assange an die US-Justiz verhindert werden?

PROGRAMM

12 – 13 Uhr Präsentation der Skulptur »Anything to say?«

des italienischen Künstlers Davide Dormino

Die Bronze-Skulptur zeigt Edward Snowden, Julian Assange und Chelsea Manning, die den Mut hatten, Nein zu sagen zur globalen Überwachung und zu Lügen, die zum Krieg führen – sie ruft dazu auf, ebenfalls Mut zum Aufstehen zu haben.

Mit u.a.

Sahra Wagenknecht, MdB, Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter zum Thema Folter

Kristinn Hrafnsson, Chefredakteur der Enthüllungsplattform Wikileaks

John Shipton, Vater von Julian Assange

Davide Dormino, Künstler

18 – 21 Uhr Öffentliche Anhörung

18 Uhr Einleitung

Dietmar Bartsch, MdB, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

18.20 Inputs und Diskussion

Wikileaks, der Fall Assange und die Pressefreiheit

Renata Ávila, Anwaltsteam von Julian Assange

Kristinn Hrafnsson

Nils Melzer

John Shipton

Moderation: Sevim Dağdelen, MdB, Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

19.50 Uhr Inputs und Diskussion

Wie können wir Whistleblower und Pressefreiheit schützen?

Kristinn Hrafnsson

Christian Mihr, Geschäftsführer Reporter ohne Grenzen

Michael Sontheimer, Journalist

Günter Wallraff, Investigativjournalist

Doris Achelwilm, Medienpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Moderation: Heike Hänsel, MdB, Stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

+++ Eine Anmeldung ist namentlich mit Angabe des Geburtsdatums aufgrund der Sicherheitsbestimmungen des Deutschen Bundestages bis zum 25. November 2019 über unsere Homepage https://www.linksfraktion.de/termine oder per E-Mail an veranstaltung@linksfraktion.de mit dem Betreff »Medien« erforderlich.

Für den Einlass ist ein gültiges Personaldokument mit Lichtbild notwendig. +++

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge