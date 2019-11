Es gibt zur zeigt Proteste im Iran. das Sanktionsregime der USA trägt Früchte. Es kommt zu großen wirtschafliche Probleme, vor allem auf Grund der einbrechenden Exporte von Erdölprodukten,

Es findet eine Schlacht der Schlagzeilen gegen das iranische „Regime“ statt. Westliche Medien dramatisieren die Proteste, wie bereits in den vergangenen Jahren geschehen. Der Blog Intercept veröffentlicht mit heutigen Datum und zusammen mit der New York Times die „Iran Cables“, angebliche interne Geheimdienstleaks aus dem Inneren des „Regimes“. Intercept ist ein Projekt des iranischen Milliardärs und Ebay-Gründers, und Unterstützer der Clintons und Obamas.

Pierre Omidyar, der Gründer und Finanzier von Intercept hat Verbindungen in Geheimdienstkreise und zu Unterstützer von Regimechange-Kampagnen.

NSA/CIA Puzzle: Verwirrendes Beziehungsgeflecht zwischen The Intercept, Snowden, Greenwald, Scahill, Omidyar Network, Tony Blair, Booz Allen Hamilton, Ebay, Paypal

https://cooptv.wordpress.com/2014/02/10/nsacia-puzzle-verwirrendes-beziehungsgeflecht-zwischen-the-intercept-snowden-greenwald-scahill-omidyar-network-tony-blair-booz-allen-hamilton-ebay-paypal/

Snowden, Greenwald, das Omidyar Network und Booz Allen Hamilton

https://cooptv.wordpress.com/2013/12/27/snowden-greenwald-das-omidyar-network-und-booz-allen-hamilton/

Pierre Omidyar’s Funding of Pro-Regime-Change Networks and Partnerships with CIA Cutouts

mehr Links hier:

https://cooptv.wordpress.com/?s=Omidyar

