Bundesregierung verhandelt mit Haus Hohenzollern über Entschädigung, die aufgrund von Nazi-Verbindungen verhindert wurden. / Böhmermann mobilisiert im ZDF gegen den Hohenzollernprinz.

Video der Sendung:

https://www.youtube.com/watch?v=kFZKaXi7HyM

—————————————————-

Jan Böhmermann, der Aufklärer

https://www.sueddeutsche.de/kultur/boehmermann-hohenzollern-neo-magazin-royale-1.4683275

Warum Jan Böhmermann an der Seite der Herero kämpft

Der Bund entschuldigt sich nicht für den Genozid – verhandelt aber über Gemälde? Wahnsinn, sagt der Satiriker. Und mobilisiert jetzt Juristen.

https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/aktion-gegen-die-hohenzollern-warum-jan-boehmermann-an-der-seite-der-herero-kaempft/25230232.html

