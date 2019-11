Annegret Kramp-Karrenbauer:: „Unsere Partner im indopazifischen Raum fühlen sich von Chinas Machtanspruch zunehmend bedrängt. Sie wünschen sich ein klares Zeichen der Solidarität. Es ist an der Zeit, dass Deutschland auch ein solches Zeichen setzt…“

Quelle: Der Spiegel Nr. 47 / 16.11.2019

The Germans to the Front:

Am 22. Juni 1900 erteilt Admiral Seymour dem Führer des aus vier Kompanien bestehenden deutschen Kontingents, Kapitän zur See von Usedom, den Befehl. „The Germans to the front!“ Diese militärtaktische Weisung wird später als Anerkennung deutschen Soldatentums gedeutet und auf einem Gemälde von Carl Röchling glorifizierend dargestellt.

