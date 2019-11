US-Publizist und Friedensaktivist Norman Solomon wirft der Führung der Demokratischen Partei vor, wegen des Wirbels um Russland die Entwicklung progressiver Forderungen versäumt zu haben.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP13319_181119.pdf )

