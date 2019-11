Exklusivabdruck aus „Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute“.

von Daniela Dahn

Im christlich geprägten Westen Deutschlands wurde und wird gern beweihräuchert. Vor allem hebt man gern die eigenen Grandiosität und moralische Überlegenheit hervor. Der Ex-DDR kommt in diesem holzschnittartigen Weltbild die Rolle des Bösen und Unkorrekten zu.

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/die-holocaust-manipulation

