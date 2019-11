Mit nackter Brust protestiert die Sängerin Mon Laferte gegen Gewalttaten in Chile. Die Verleihung der Latin Grammys in Las Vegas nutzen auch andere Musiker, um gegen die Unterdrückung der Bevölkerung in lateinamerikanischen Ländern ihre Stimme zu erheben

