Kriminalbeamter: Hinweise auf Anschlagspläne von Amri sollten auf Anweisung »von ganz oben« ignoriert werden. Von Claudia Wangerin (junge Welt)

Beamter des Landeskriminalamts (LKA) Nordrhein-Westfalen hat am Donnerstag abend schwere Vorwürfe gegen den CDU-Politiker und einen ranghohen Mitarbeiter des Bundeskriminalamts (BKA) erhoben. Demnach sollte eine V-Person des LKA, die handfeste Hinweise auf Anschlagspläne von Anis Amri geliefert hatte, auf Anweisung »von ganz oben« als unglaubwürdig bewertet und »aus dem Spiel genommen« werden.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/366881.lka-quelle-mundtot-gemacht-f%C3%BCr-de-maizi%C3%A8re-wird-s-eng.html

