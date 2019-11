Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) forderte am Donnerstag Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften Boliviens (junge Welt)

Im Wortlaut:

In Bolivien, dem südamerikanischen Land mit der historisch längsten Liste von Staatsstreichen, ist der erste indigene Präsident, Evo Morales, durch Gehorsamsverweigerung von Polizeieinheiten und der Militärführung auf kalte Art seines Amtes enthoben worden. Rechte und rechtsextreme Horden terrorisieren Menschen und drohen mit weiterer Gewalt. Die Botschaften Kubas und Venezuelas werden – wie beim Putsch in Venezuela 2002 – von Schlägern attackiert; auch die bolivianische Botschaft in Berlin wird von rechten Gruppen belagert.

Evo Morales’ Rücktritt stellt den Versuch dar, eine massive Gewaltwelle gegen seine Regierungsmannschaft, gegen seine Partei, gegen die indigene Bewegung, die ihn bei Wahlen mehrfach in das Amt gebracht hatte, und gegen die demokratischen Kräfte der Völker Boliviens zu verhindern. Die Rechte des Kontinents wittert Morgenluft und erhöht den Druck auf Nicaragua, Kuba und Venezuela.

Nach dem Vorbild Juan Guaidós in Venezuela erklärte sich in La Paz die erzkonservative Jeanine Áñez selbst zur »Übergangspräsidentin«. Die USA und Brasilien erkannten sie und damit den Verfassungsbruch sofort an. Das deutsche Außenministerium stellt sich seit Amtsantritt von Heiko Maas zuverlässig auf die Seite von rechtsextremen Putschisten wie in Venezuela und von Antidemokraten wie in Brasilien, der Ukraine, Saudi-Arabien oder Kolumbien. Infolgedessen agieren Maas und sein Ministerium konsequent gegen die Demokratie und vermögen daher in Bolivien keine nennenswerten Probleme zu erkennen. Sie unterstützen dort jede Regierung, die Deutschland Zugang zu den für die Elektroautomobilität unabdingbaren Lithiumressourcen Boliviens verschafft – genau das hatte auf Druck indigener Völker zuletzt in Frage gestanden. Die Entlassung von Außenminister Maas ist überfällig. (…)

https://www.jungewelt.de/artikel/366849.maas-an-der-seite-der-putschisten.html

