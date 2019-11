Evo Morales ist auf Druck des Militärs zurückgetreten, obwohl bereits Neuwahlen ausgerufen waren. Die Bundesregierung muss diesen Putsch aufs schärfste verurteilen. #ElMundoConEvo #GolpeDeEstadoBolivia — Andrej Hunko (@AndrejHunko) November 10, 2019

