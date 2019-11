Neffe der von den USA anerkannten „Interimspräsidentin“ Boliviens wurde 2017 mit 480 kg Kokain in Brasilien verhaftet.

Die bolivianische Senatorin Jeanine Áñez hat sich jetzt zur Präsidentin des Landes erklärt.

US-Präsident Trump hat sie als Präsidentin anerkannt.

Am 16. Oktober 2017 wurde ihr Neffe Carlos Andrés Añez Dorado in Mato Grosso, Brasilien festgenommen. Zusammen mit Fabio Lobo, Sohn eines ehemaligen Mitglieds des berüchtigten Cali Cartels

Sie hatten 480 Pfund Kokainpaste in ihrem Besitz.

„In diesem Fall geht es um eine familiäre Bindung zu einer Person von bedeutender politischer Aktivität“, sagte damals der bolivianische Minister Carlos Romero.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge