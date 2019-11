„Evo Morales, wenn du das siehst, hast du mehr Kraft. Ich hoffe dein Exil ist kurz, dein Volk braucht dich. Sie brauchen einen Führer wie Sie “, sagte Waters in dem online geposteten Video und fügte hinzu, dass der sozialistische Führer als erster indigener Führer des Landes einen „ tollen Job “gemacht habe .

„Sie haben so viele Ihrer Leute aus der Armut befreit und ihnen ein Gefühl der Würde verliehen“, hieß es in der Rock’n’Roll-Legende.

