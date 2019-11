Mit zahlreichen Veranstaltungen wird an den 64. Gründungstag der Bundeswehr erinnert. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer spricht von „äußeren Bedrohungen“ und fordert immer wieder mehr Verantwortung in der Sicherheitspolitik. Ein ehemaliger Nato-Offizier wünscht sich eine „Rückkehr zu den Wurzeln“ – weg vom „Kurs einer Interventionsarmee“.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20191112325982134-bundeswehr-jahrestag-aktuell/

