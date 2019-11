Brasilien: „Die Mentalität der Sklavenhalter kehrt zurück“ (amerika21)

Die Gewerkschafterin Carmen Foro über den zunehmenden Widerstand gegen die aggressive Politik von Präsident Bolsonaro

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/analyse/231909/brasilien-mentalitaet-sklavenhalter

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge