Die Sanktionen der USA und der EU gegen Damaskus dienen dem Ziel, die Menschen gegen die legitime syrische Regierung zu mobilisieren und in die Agenda des Westens einzubinden, so Syriens Präsident Baschar al-Assad in einem exklusiven Interview mit RT.

Das ganze Interview nun auch in deutscher Übersetzung:

https://deutsch.rt.com/international/94610-assad-im-interview-sanktionen-zielen-volk-treiben-regimewechsel-an/

