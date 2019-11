Erklärung von US-Präsident Trump über Putsch gegen den bolivianischen Präsidenten Evo Morales. „Diese Ereignisse senden ein starkes Signal an die illegitimen Regime in Venezuela und Nicaragua.“

„Der gestrige Rücktritt des bolivianischen Präsidenten Evo Morales ist ein bedeutender Moment für die Demokratie in der westlichen Hemisphäre.

Nach fast 14 Jahren und seinem jüngsten Versuch, die bolivianische Verfassung und den Willen des Volkes außer Kraft zu setzen, bewahrt Morales ‚Abschied die Demokratie und ebnet dem bolivianischen Volk den Weg, seine Stimmen zu hören.

Die Vereinigten Staaten begrüßen das bolivianische Volk für die Forderung nach Freiheit und das bolivianische Militär für die Einhaltung seines Eides zum Schutz nicht nur einer Person, sondern der bolivianischen Verfassung. Diese Ereignisse senden ein starkes Signal an die illegitimen Regime in Venezuela und Nicaragua, dass Demokratie und der Wille des Volkes immer Vorrang haben werden.

Wir sind jetzt einer völlig demokratischen, prosperierenden und freien westlichen Hemisphäre einen Schritt näher gekommen.“

