Die Amtsenthebungsuntersuchung gegen Donald Trump wurde von einem Whistleblower ausgelöst: US-Internetdienste wehren sich nun gegen dessen Enttarnung.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Whistleblower-vs-Trump-Facebook-Youtube-gegen-Identifizierung-Twitter-nicht-4583622.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge