Der Streit zwischen dem Iran und den USA schwillt weiter an. Nun hat US-Generalstabschef Mark Milley dem Iran erneut mit militärischem Vorgehen gedroht und auf umfangreiche amerikanische Truppenpräsenz in der Region verwiesen.

Das potentielle militärische Eingreifen bezeichnete Milley dabei als eine „Verteidigung amerikanischer Interessen“.

weiter hier:

https://sptnkne.ws/AtDM

