Regierung der Versöhnung und der nationalen Einheit Nicaraguas: Offizielle Verurteilung des Staatsstreichs in Bolivien

Die Regierung der Versöhnung und der nationalen Einheit verurteilt im Namen des nicaraguanischen Volkes nachdrücklich den Staatsstreich, der heute, am 10. November, in der Plurinationalen Republik Bolivien stattgefunden hat, und fordert den Rücktritt des Präsidenten der Verfassung, Compañero Evo Morales Ayma, und seines Vizepräsidenten, Dr. Álvaro García Linera.

Wir drücken unsere Ablehnung der faschistischen Praktiken aus, die die Verfassung, die Gesetze und die Institutionalität ignorieren, die das demokratische Leben der Völker leiten. In Nicaragua haben wir am eigenen Leib diese Hassverbrechen und -praktiken erlebt, die die Menschenrechte verletzen und Rassismus, Terrorismus, Grausamkeit, Demütigung, abweichende und erniedrigende Behandlung als Teil einer unzivilisierten und destruktiven Handlungsweisen bedeuten. All dies richtet sich gegen Regierungen und fortschrittliche Prozesse.

Das bolivianische Volk, Familien, Frauen und Jugendliche haben 13 Jahre Stabilität, Frieden, gute Regierungsführung und entscheidende Fortschritte in Bezug auf Armut erlebt. Präsident Evo Morales, der gezwungen ist, den bolivianischen Regierungssitz und die Regierung zu verlassen, hat bekräftigt, dass er zusammen mit seinem Volk weiter dafür kämpfen wird, dass dieser Fortschritt anhält, und dass er bei allen amerikanischen und karibischen Völkern, die Partnerstaaten sind, bleiben wird. Wir stehen zusammen in den Kämpfen, die wir siegreich machen müssen.

Wir anerkennen die Würde und den Mut von Präsident Evo, seines Gefährten Álvaro und der Mehrheit des bolivianischen Volkes. Von Nicaragua aus, begleiten und unterstützen wir Sie solidarisch und fordern Respekt für Ihre Freiheit, Integrität und Ihr Leben. Der Kampf geht weiter! Wir sind sicher, dass wir mehr und mehr Millionen sein werden, die an vorderster Front unserer Forderung nach Achtung unserer Souveränität, Rechte, Kulturen und Identitäten in diesem stolzen Heimatland der Arbeit und der Freien Völker stehen werden.

Managua, 10. November 2019

Regierung der Versöhnung

und der nationalen Einheit Nikaraguas.

