Der Politikwissenschaftler Noam Chomsky prangert die USA an hinter dem Staatsstreich der Opposition in Bolivien zu stehen

Der Politikwissenschaftler Noam Chomsky prangert bereits am Samstg die USA an hinter dem Staatsstreich der Opposition in Bolivien zu stehen.

„Der Putsch wird von der bolivianischen Oligarchie gefördert (…) und hat die volle Unterstützung der Regierung der Vereinigten Staaten, die seit langem bemüht ist, Evo Morales und seine Machtbewegung auszuschließen“, sagte der renommierte Politikwissenschaftler aus den USA.

In der bereits am Samstag veröffentlichten Erklärung warnte Chosmky, dass das Operationszentrum der US-Botschaft in La Paz (bolivianische Hauptstadt) zwei Pläne für das südamerikanische Land aufgedeckt habe: „den“ Plan A „, einen Staatsstreich, und der ‚Plan B ‚, der Mord an Morales“, sagte er.

Solche Handlungen stellten einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und gegen alle internationalen Normen dar, beklagte er.

