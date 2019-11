Moskau erwartet eine rechtmäßige Entwicklung der Lage in Bolivien ohne Einmischung von außen

Der Kreml geht davon aus, dass sich die Situation in Bolivien, in der Präsident Evo Morales am Sonntag unter Eskalation der Gewalt zurückgetreten ist, rechtmäßig und ohne Einmischung von außen entwickeln wird, sagte der Kreml-Sprecher Dmitry Peskov am Montag.

„Wir fordern jetzt natürlich alle auf, Zurückhaltung zu üben, und wir hoffen, dass sich die Situation in Bolivien im Einklang mit dem Gesetz entwickelt. Wir hoffen mit Sicherheit, dass die Bolivianer ohne Einmischung von außen über ihr Schicksal entscheiden.“, sagte Peskov Reportern.

Russland habe weder mit Morales noch mit seinen Vertretern Kontakt aufgenommen, und kein bolivianischer Beamter habe um politischen Schutz im Land gebeten, so Peskov weiter.

Laut dem Sprecher des Kremls wird die Lage in Bolivien den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht daran hindern, am für den 13. und 14. November geplanten BRICS-Gipfel in Brasilien teilzunehmen, fügte Peskow hinzu.

„Der Besuch wird in Übereinstimmung mit dem bereits vorbereiteten Zeitplan stattfinden“, sagte Peskov gegenüber Reportern.