Luis Fernando Camacho, der religiöse Fundamentalist, der Anführer des Staatstreichs in Bolivien

Katholisch, aber auch den evangelischen Kirchen sehr nahestehend, versprach der Extremist, „Gott in den verbrannten Palast zurückzubringen“, und traf sich vor den Wahlen mit demAussenminister von Bolsonaro. Er ist auch in den Steuerhinterziehungsskandal der Panama Papers verwickelt.

Aufgrund des Aufrufs, das Ergebnis der Wahlen vom 20. Oktober zu ignorieren, gewann der Oppositionsführers Luis Fernando Camacho in Bolivien weiter an Stärke. Camacho, der Präsident des Bürgerkomitees der Stadt Santa Cruz, war der erste, der einen regionalen Streik ausrief, basierend auf dem, was er als „enormen Betrug“ bei den Wahlen und seine Initiative begann sich schnell landesweit auszuweiten.

Camacho ist Eigentümer der Grupo Empresarial Nacional Vida SA, die direkt oder indirekt Beteiligungen an Unternehmen wie Conecta, Tecorp, Xperience, Fenix ​​Seguros und Nacional Seguros Vida der Metropolitan Clinic of the Americas besitzt. Es gibt Aufzeichnungen darüber, dass einige dieser Investitionen mit dem „Panama Papers“ -Skandal zu tun haben, bei dem es um Steuerhinterziehung mit Bezug zu zentralamerikanischen Steueroasen geht.

Er ist nicht nur Geschäftsmann und ein politischer Führer, sondern auch Anwalt, 40 Jahre alt und rühmt sich seines religiösen Fundamentalismus. Er sieht aus, als wäre der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ein Katholik, dem es gelungen ist, ein Bündnis mit fundamentalistischen evangelikalen Organisationen zu schließen. Tatsächlich hatte er im Mai dieses Jahres ein Treffen mit dem brasilianischen Außenminister Ernesto Araújo in Brasilia, so das brasilianische Forum Magazine

In all seinen Taten vor dem Rücktritt von Evo Morales versprach Camacho, „Ich werde Gott dazu bringen, wieder im Palacio Quemado zu sein“, und zwar nach dem Rücktritt von Evo Morales und Álvaro García Linera, indem er das oben angeführte Buch auf der Bolivianische Flagge liegend las, in einer Art improvisierter liturgischer Zeremonie.

Seine Äußerungen bedeuten einen Durst nach Rache und fordern dazu auf, „die Namen der verräterischen Menschen dieser Stadt aufzuschreiben, weil wir wollen, dass sie morgen ins Gefängnis gehen, aber nicht aus Groll und Hass, sondern aus Gründen der Gerechtigkeit.“

Obwohl er sagt, dass es keinen Groll und Hass gibt, überführen die Praktiken seiner Anhänger ihn der Lüge, wie in der barbarischen Aktion gegen Bürgermeisterin Patricia Arce aus der Stadt Vinto zu sehen war, die auf einem öffentlichen Platz angegriffen und gedemütigt wurde.

Es gibt auch Berichte über ähnliche Angriffe auf gewöhnliche Menschen, wie zum Beispiel eine Frau, die gezwungen war, sich auf den Knien zu entschuldigen, weil sie dem vom rechten Führer gerufenen Streik widersprochen hatte.

Außerdem bezeichnet er sich normalerweise als „Macho Camacho“, ein Spitzname, der auch von seinen Anhängern verwendet wird.

Quelle:

https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/10/luis-fernando-camacho-el-fundamentalista-religioso-que-lidero-el-golpe-en-bolivia/

