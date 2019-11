Kuba ruft zu globaler Mobilisierung auf, um das Leben und die Freiheit von Evo Morales zu verteidigen (Radio Cuba)

Radio Cuba

Kuba verurteilte am Sonntag den Staatsstreichs in Bolivien auf das Schärfste, nachdem das Militär den Präsidenten Boliviens zum Rücktritt aufgefordert hatte. In einer landesweiten Fernsehansprache hatte Evo Morales seinen Rücktritt verkündet, um Blutvergießen und Angriffe auf Anhänger zu vermeiden. Der Präsident Kubas, Miguel Diaz-Canel schrieb auf Twitter, dass der rechte Flügel mit einem gewalttätigen und feigen Staatsstreich die Demokratie in Bolivien angreift. „Wir bringen unsere scharfe Verurteilung des Staatsstreichs zum Ausdruck. Unsere Solidarität gilt unserem Bruder Präsident Evo Morales“, schrieb er. Der kubanische Außenminister Bruno Rodriguez Parilla zeigte sich auch solidarisch mit dem bolivianischen Führer, den er als Protagonisten und Symbol für die Befreiung der ursprünglichen Völker Amerikas bezeichnete. „Wir fordern eine weltweite Mobilisierung für das Leben und die Freiheit von Evo“, sagte Rodriguez. Als Morales seinen Rücktritt ankündigte, sagte er, dass ein Putsch erfolgreich war, der von Polizei und Militär unterstützt worden sei. Er erklärte, er sei deswegen zurückgetreten, damit die Gegner Carlos Mesa und Luis Camacho die Belästigung seiner Anhänger, das Abbrennen der Häuser von Gouverneuren, Abgeordneten und anderen gewählten Amtsträgern, die Entführung und die Misshandlung der Familien seiner Anhänger und des Präsidenten und der Menschen in Bolivien beenden. „Es tut weh, wenn Bolivianer gegeneinander kämpfen, und es ist ein Muss, dem Land Frieden zu bringen“, sagte er in seinem Kündigungsschreiben.

