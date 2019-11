Hass und Gewalt zwischen Regierungsgegnern und -befürwortern in Hongkong scheinen Menschen beider Lager zusehend zu verrohen. Schockierende Aufnahmen sollen zeigen, wie ein Regierungsgegner einen Mann nach einem verbalen Disput mit Benzin übergießt und ihn Brand setzt.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/kurzclips/94508-hongkong-erneut-krasse-gewalt-eskalation/

