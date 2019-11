Emergency protests: No to the U.S.-backed coup in Bolivia! – Weltweite Demonstrationen gegen Putsch in Bolivien

Weltweite Demonstrationen – Demonstrations are taking place across the country in solidarity with the people of Bolivia who are facing the prospect of a military dictatorship. Check back on the website of the ANSWER Coalition for updates, and e-mail info@answercoalition.org to have your demonstration listed!

UPDATES HERE: https://kurzelinks.de/v3w8

Berlin 3-5 pm – @ Bolivian Embassy

15-18 Uhr : Gegenüber der Botschaft Boliviens LINK



San Francisco, Calif. – Monday, Nov. 11 – 5:30 p.m.

24th and Mission Street RSVP on Facebook

Washington, D.C. – Saturday, Nov. 16

Noon White House

Philadelphia, Penn. – Monday, Nov. 11 4:00 p.m.

City Hall (15th and Market) RSVP on Facebook

Los Angeles, Calif. – Monday, Nov. 11 4:30 p.m.

Consulado General de Bolivia en Los Angeles – California (3701 Wilshire Blvd.)

RSVP on Facebook

New York City, N.Y. Monday, Nov. 11 4:00 p.m. olivian Mission to the United Nations (801 2nd Ave.) RSVP on Facebook

Albuquerque, N.M. – Monday, Nov. 11

4:00 p.m. Louisiana and Menaul Blvd. RSVP on Facebook

Boston, Mass. Tuesday, Nov. 12 5:30 p.m.

Park Street Station RSVP on Facebook

Las Vegas, Nevada Saturday, Nov. 16

10:00 a.m. Las Vegas Federal Courthouse, 333 Las Vegas Blvd S RSVP on Facebook

Miami, Fla. Monday, Nov. 11 4:00 p.m.

The Torch of Friendship (401 Biscayne Blvd) RSVP on Facebook

London, UK Wednesday, Nov. 13

6:30 p.m. National Education Union RSVP on Facebook

Baltimore, Maryland Monday, Nov. 11

5:00 p.m. Intersection of Centre St & Charles St RSVP on Facebook

Manchester, UK Saturday, Nov. 16

12:00 p.m. Piccadilly Gardens RSVP on Facebook

Toronto, Canada Tuesday, Nov. 12

5:00 p.m. Matt Cohen Park (725 Spadina Avenue) RSVP on Facebook

