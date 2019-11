USA/Rumänien – USA/Polen / Gegen Russland

Gegen den russischen Einfluss: Die USA, Rumänien und das Schwarze Meer

Von Prof. Dr. Anton Latzo

Zwei Weltkriege und der sogenannte Kalte Krieg haben für die Region des Schwarzen Meeres nicht so einschneidende Veränderungen gebracht, wie es in der kurzen Zeit nach der Niederlage des Sozialismus in Europa geschehen ist

Teil 1: https://deutsch.rt.com/europa/94443-usa-rumanien-und-schwarze-meer-1/

Teil 2: https://deutsch.rt.com/europa/94463-usa-rumanien-und-schwarze-meer/

Polen als Schild und Stachel der USA gegen Russland

Von Prof. Dr. Anton Latzo

Das gegenwärtige Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Polen hat strategische, wirtschaftliche und politische, aktuelle und historische Wurzeln. Ihm liegen vor allem geostrategische Ziele der USA zugrunde, die sich insbesondere gegen Russland richten.

Teil 1: https://deutsch.rt.com/meinung/91521-polen-als-schild-und-stachel/

Teil 2: https://deutsch.rt.com/meinung/91525-polen-als-schild-und-stachel/

