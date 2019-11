Putschoffensive in Bolivien. Der Versuch, Präsident Evo Morales zu stürzen, gewinnt an Stärke, Territorium und Handlungsfähigkeit. Am nächsten Dienstag. wird das Land das Ergebnis der Prüfung erfahren, an der die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) teilnimmt, wenn bei den Wahlen vom 20. Oktober, die Morales zum Sieg in der ersten Runde verholfen haben, Betrug vorliegt. Diejenigen in der Richtung, die ein Ergebnis vor diesem Tag wollen, glauben, dass sie es erreichen können.

Sie haben mehrere Elemente zu ihren Gunsten. Erstens eine mobilisierte soziale Basis mit einer Wahrnehmung des Triumphs, heterogen, die die akkumulierte Unzufriedenheit mit der Entstehung exklusiver und rassistischer Diskurse und Handlungen des konservativen / kolonialen Landes zusammenbringt. Diese Basis hat Stärke in Santa Cruz, Cochabamba, Potosí und in La Paz, dem Endziel des Angriffs.

Zweitens Schockgruppen, die von Osten nach La Paz Stärke angesammelt haben. Ihre Vertreibung folgte der Richtung der Staatsstreichakkumulation: Santa Cruz als strategische Nachhut, das Zentrum des Landes als Gebiet, in dem sie die gewalttätigsten Prozesse durchführten, und La Paz als Definitionspunkt der Macht.

Diese Gruppen sind im Begriff, nach La Paz zu mobilisieren, wo einige bereits in den vergangenen Nächten Belagerungsübungen im Regierungspalast durchgeführt haben. Eines der Ziele der Offensive ist es, alle Konfrontationsformationen zu sammeln und die Mobilisierung mit Sektoren aus verschiedenen Landesteilen nach La Paz zu verstärken.

Drittens die Leitung von Fernando Camacho, der von der Leitung des Bürgerkomitees von Santa Cruz zur Installation seiner Operationsbasis in La Paz und zur Projektierung einer nationalen Führung überging. Seine Rede versucht, alle Akte von Rassismus, Separatismus und Putsch aufzuheben, um die Anschuldigungen zu verschieben und andere Bereiche der Gesellschaft zu bereichern.

Der Einsatz dieser drei Faktoren versucht, durch eine Kletteroffensive den Zusammenbruch von drei anderen auszulösen. Der erste Punkt, der erreicht werden muss, und der teilweise erreicht wurde, ist die Nationalpolizei von Bolivien. Die Bilder von Unruhen am Freitagabend und Samstagmorgen zeigen, wie der instabilste Waffensektor berührt und – nicht immer linear – zum Putschprozess hinzugefügt wurde.

Zweitens, die bolivianischen Streitkräfte, ein zentrales Element für einen Putsch. Bis Samstagmittag gab es kein öffentliches Signal für eine mögliche interne Unterbrechung.

Drittens, populäre Sektoren, die im Moment nicht von zentraler Bedeutung für die Mobilisierung zugunsten der Streichung von Evo Morales sind, die aber zum Teil zum Aufruf gekommen sind, wie zum Beispiel die Coca Producers Association of die Yungas oder Bergbausektoren, die bei den Mobilisierungen anwesend waren.

Die Berechnung dieses Satzes von Faktoren, die miteinander verknüpft und mit der größten Kraft geworfen werden, hat ein Szenario geschaffen, in dem die Putschführung feststellt, dass der Abzug von Evo Morales die einzig mögliche Lösung ist und dass dies in wenigen Stunden oder Sekunden erfolgen wird von Tagen

Innerhalb dieser Führung sollte Carlos Mesa, der am 20. Oktober Zweiter wurde, ebenfalls auf einer niedrigeren Ebene platziert werden und hat sich der ultimativen Erzählung angeschlossen. Sowohl Mesa als auch Camacho lehnen die Prüfung und eine mögliche zweite Runde ab, aber während der Santacruceño alle Brücken niederbrennt, scheint der erste Handlungsspielraum im Falle einer Niederlage des Aufstiegs beizubehalten.

Das Ziel der Regierung, sowohl der Präsidentschaft als auch der sozialen Bewegungen, scheint darin zu bestehen, die Verschärfung des Staatsstreichs bis zum Ergebnis der Prüfung einzudämmen. In diesem Zusammenhang fanden fast täglich Mobilisierungen statt, die von verschiedenen Organisationen wie der Central Obrera Boliviana und der Confederation of Women Bartolina Sisa angeführt wurden.

Die Forderung des Präsidenten lautete, die Stimmen, den Veränderungsprozess und die Demokratie zu verteidigen, ohne die Türen für das Konfrontationsszenario zu öffnen, mit dem das Recht geschaffen werden soll, auf den größtmöglichen durcheinandergewürfelten Fluss zu wetten. dass es verwundete, tote, zunehmend akute gewalt gibt.

Es ist ein komplexes und zunehmend instabiles Szenario. Das Ergebnis der Prüfung könnte zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen. Eine davon könnte die Erkenntnis sein, dass es keinen Betrug gegeben hat, aber dass eine zweite Runde notwendig wäre, was die OAS bereits nach der ersten Runde bekräftigt hat.

Die Vereinigten Staaten, die von Anfang an die Ungültigkeit des Ergebnisses vom 20. Oktober anprangerten, haben bekräftigt, dass der von der OAS verhandelte Prüfungsweg zum größten Teil von ihnen selbst beschritten werden muss.

Die Regierung hat geltend gemacht, dass das Ergebnis der Prüfung verbindlich sein wird und dass sie bereit wäre, eine zweite Runde einzuleiten, falls sich dies als Ergebnis ergibt. In diesem Fall könnte es zu einer Spaltung innerhalb der Opposition zwischen denjenigen kommen, die bereit wären, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, und denen, die dies nicht tun würden. Würde Carlos Mesa die Putschrede annehmen und wiederholen?

In diesem offensiven Rahmen, der Kraft und Destabilisierungsfähigkeit aufbaut, sind für Dienstag noch viele Stunden und Tage übrig. Die Regierung, der Veränderungsprozess, hat immer noch Karten zu spielen, um die Situation einzudämmen und zu deeskalieren.

