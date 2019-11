Bruder „Pepe“ Mujica, für Ihre Verurteilung des Putschplans, der Gewalt einsetzt, um die Rechtsstaatlichkeit anzugreifen. Wir begrüßen, schätzen und schätzen Ihre Unterstützung #NoAlGolpeEnBolivia

Gracias hermano „Pepe“ Mujica por expresar tu condena al plan golpista que usa la violencia para atentar contra el estado de derecho. Saludamos, valoramos y agradecemos tu apoyo #NoAlGolpeEnBolivia

Gracias hermano "Pepe" Mujica por expresar tu condena al plan golpista que usa la violencia para atentar contra el estado de derecho. Saludamos, valoramos y agradecemos tu apoyo #NoAlGolpeEnBolivia pic.twitter.com/gQXVymZq2o — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 10, 2019

