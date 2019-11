Glückwunsch zur Freilassung von Lula aus aller Welt

Quelöle: Entsprechend den Pro-Lula-Bewegungen auf der ganzen Welt, die auf die Freilassung des brasilianischen Führers drängten, sind Reaktionen auf seine Freilassung und Anzeichen von Unterstützung aus allen Breiten zu spüren von der Kugel und kommen weiter.

Die Kommunistische Partei Chiles schloss sich der Welle der Glückwünsche nach der Freilassung von Lula an, die sie durch eine Erklärung als „Triumph der Völker“ bezeichneten, obwohl er vor dem Druck für ihn warnte endgültige Veröffentlichung

Die chilenischen Kommunisten versicherten auch, dass „neue Luft in unserem Kontinent zu wehen beginnt“.

Auf der anderen Seite feierte der Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) in Kuba, Ma Chol Su, am Samstag die Freilassung des brasilianischen Politikers und betonte, dass das diplomatische Personal seines Landes in Kuba das gleiche Gefühl der Freude habe Havanna und alle Menschen in der DVRK.

Solidaritätsproben aus Europa

Nach seiner Freilassung hat der brasilianische Ex-Präsident von der anderen Seite des Atlantiks Glückwünsche erhalten, die es ihm ermöglichen, auf den Rest des Prozesses in Libertad zu reagieren.

Die französische Aktivistin Maigualida Rivas, die das Kollektiv ALBA France vertrat, teilte der internationalen Presseagentur Prensa Latina mit, dass ihre Organisation die Freilassung von Lula feiert, und betonte, dass nun der brasilianische Führer zusammen mit anderen Führern Amerikas zur Besetzung berufen sei Latina, eine wichtige Position im Kampf gegen den Neoliberalismus.

ALBA France sandte Grüße an die Brasilianer und die Familie des ehemaligen Präsidenten sowie an die Mitglieder der PT und an alle internationalen Komitees, die sich für die Freilassung von Lula eingesetzt hatten.

Andererseits kam auch aus diesem Land die Begrüßung des Solidaritätsausschusses in Frankreich mit dem brasilianischen Präsidenten und warnte vor den Herausforderungen, vor denen er steht. Gleichzeitig warnte er, dass der Kampf um Lula noch lange nicht vorbei sei. „Vergessen wir nicht, dass es in Brasilien eine Diktatur gibt“, sagte eine der Ausschussmitglieder, Carla Sanfelici.

Währenddessen beschrieb der Anführer von La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, Lulas Freiheit als einen Triumph der Gerechtigkeit über dunkle Praktiken.

