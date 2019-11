Evo Morales verurteilt die laufenden Putschbemühungen in Bolivien

Der bolivianische Präsident Evo Morales hat den Staatsstreich und die Meuterei der Tactical Unit of Police Operations (UTOP) von Cochabamba angeprangert .

„Schwestern und Brüder, unsere Demokratie ist durch den Staatsstreich gefährdet, den gewalttätige Gruppen eingeleitet haben, die die verfassungsmäßige Ordnung untergraben wollen“, sagte der Präsident um 23.27 Uhr Ortszeit im sozialen Netzwerk Twitter. Wir verurteilen vor der internationalen Gemeinschaft diesen Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit, fügte Morales in seinem Bericht @evoespueblo hinzu, in dem er in einer anderen Botschaft den Aufruf an das Volk wiederholte, sich friedlich hinter die Demokratie und die CPE (Politische Verfassung des Staates) zu stellen, um den Frieden zu wahren und das Leben als höchste Güter über jeglichem politischen Interesse. „Die Einheit des Volkes wird die Garantie für das Wohlergehen des Vaterlandes und den sozialen Frieden sein“, sagte Morales der sich laut lokalen Medien am frühen Abend in der Casa Grande del Pueblo (Sitz der Exekutive) mit traf Kabinettsmitglieder. Währenddessen unterhält die Tactical Unit of Police Operations dieser Stadt das Sorgerecht für das politische Zentrum des Landes und der staatliche Sender Bolivia TV zeigte in Bildern einen normalen Transit durch die Straßen von La Paz. Gegen 20:30 Uhr hatte der Verteidigungsminister von Bolivien, Javier Zavaleta, in einer Pressekonferenz den Abzug der Streitkräfte anlässlich der Meuterei von Polizeibeamten in Cochabamba ausgeschlossen. „Die Regierung hat darauf geachtet, dass auf keinen Fall eine militärische Operation in den Straßen einer Stadt stattfinden werden“, sagte der Verteidigungsminister. Er bestand darauf, dass die Situation der Streitkräfte in den neun Abteilungen und im ganzen Land bei ihren täglichen Aktivitäten völlig normal sei. „Es gibt keine Mobilisierung von Militärs im Land, um gegen die Bevölkerung vorzugehen“, bekräftigte der Minister des für das bolivianische Verteidigungssystem zuständigen Portfolios.

