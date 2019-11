Der Präsident Boliviens Evo Morales: Sie wollen die Presse zum Schweigen bringen, um einen Putsch durchzuführen

Quelle teleSUR

Das Staatsoberhaupt prangerte das Wohlwollen der ehemaligen Volksverteidiger mit gewalttätigen Gruppen an, die Rassismus, Rassismus und Hass in der Nation betreiben.

Der Präsident Boliviens, Evo Morales , verurteilte am Samstag die Angriffe ultrarechter Gruppen auf den Einheitlichen Gewerkschaftsbund der bäuerlichen Arbeiter Boliviens (Csutcb) .

„Als Mitglied der CSUTCB, der Mutterorganisation der indigenen Bauernbewegung des Paktes der Einheit, prangere ich den feigen und grausamen Angriff im Radio dieser Konföderation an. In Anlehnung an Militärdiktaturen das Hauptquartier der Putschangriffsgewerkschaft“, sagte er. Das Staatsoberhaupt.

Er prangerte auch die Zusammenarbeit mit gewalttätigen Gruppen an, die Rassismus und Hass in der Nation gutheissen, „anstatt die Menschenrechte zu schützen, verletzen sie die Meinungsfreiheit und schließen sich rassistischen Putschisten an, um wie Diktaturen gegen staatliche Medien vorzugehen. Militär. Sie wollen die Presse zum Schweigen bringen, um den Putsch durchzuführen. “

Evo Morales prangerte an, dass die Einnahme von Massenmedien durch gewalttätige Sektoren darauf abzielt, den laufenden Staatsstreich unsichtbar zu machen. „Sie sagen, sie verteidigen die Demokratie, aber sie handeln wie in einer Diktatur“, fügte er hinzu.

Obwohl Präsident Morales alle politischen Sektoren aufforderte, die Differenzen durch den Dialog beizulegen, lehnten Oppositionsführer wie Luis Camacho und Carlos Mesa die Forderung ab.

