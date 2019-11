Bolivien: Präsident Evo Morales kündigt Neuwahlen an und ruft die Opposition auf die Gewalt zu beenden.

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-evo-morales-nuevas-elecciones-generales-20191110-0012.html

Der Präsident Boliviens, Evo Morales , kündigte Neuwahlen ein und kündigte an, dass er alle Mitglieder des Obersten Wahlgerichts erneuern werde, als Maßnahmen zur Befriedung des Landes vor dem Angriff der rechten Opposition, die einen Putsch gegen das Land inszenierte.

Auf einer Pressekonferenz erklärte Morales, er habe beschlossen, „die gesamten Wahllokale des Obersten Wahlgerichts zu erneuern. In den folgenden Stunden werde die Plurinational Legislative Assembly im Einvernehmen mit allen politischen Kräften die Verfahren festlegen“.

Er wies auch darauf hin, dass „nationale Neuwahlen einberufen werden, die es dem bolivianischen Volk durch Abstimmung ermöglichen, seine neuen Autoritäten demokratisch zu wählen, indem neue politische Akteure einbezogen werden“.

„Schwestern und Brüder der Presse, an das bolivianische Volk, nach dieser Entscheidung, die wir getroffen haben, möchte ich Sie bitten, alle Spannungen abzubauen, wir alle haben die Pflicht, Bolivien zu befrieden“, sagte das Staatsoberhaupt, das die Wahlen des Landes gewonnen hat letzten 20. Oktober, welche die Opposition jedoch nicht anerkennt.

In einem von Morales als anhaltend bezeichneten Staatsstreich leitete die rechte Opposition vor den Wahlen einen systematischen Wahlkampf ein, um einen mutmaßlichen Wahlbetrug anzuprangern, den sie nie überprüfte, der jedoch landesweit eine Kampagne der Gewalt und Einschüchterung startete .

In seiner Rede während der Presskonferenz forderte der bolivianische Präsident „Respekt zwischen den Familien, Respekt vor dem Privateigentum, Respekt vor den Behörden, Respekt vor allen sozialen Sektoren“.

„Alles, was wir in Bolivien haben, ist das Erbe des bolivianischen Volkes.. Deshalb meine Bitte an alle, ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten und die Beendigung der Gewalt zum Wohle aller zu garantieren „.

Die Gewalt verschärfte sich in den letzten Stunden, als Teile der Opposition die Medien, Privateigentum und Verwandte des Präsidenten angriffen.

Darüber hinaus hat die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) entgegen den zuvor mit den bolivianischen Behörden getroffenen Vereinbarungen den Bericht über ihre Mission, in dem eine Prüfung des Wahlprozesses durchgeführt und die Durchführung von Neuwahlen empfohlen wurde, weiterentwickelt.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge