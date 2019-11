A.M.O.K.-Parade (Anti-Militaristisches-Oberjubel-K.O.M.I.T.E.E) Berlin 10.11.2019

Sonntag, 10. November 2019

A.M.O.K.-Parade (Anti-Militaristisches-Oberjubel-K.O.M.I.T.E.E)

aus Anlass der öffentlichen Gelöbnisse vor dem Reichstag

und anderswo am (12. November)

vom Show-Room der Bundeswehr

Demo/Umzug zum Brandenburger Tor

In den Hauptrollen:

Angela Merkel

Annegret Kramp-Karrenbauer

Ursula von der Leyen

Vertreter der Rüstungsindustrie

Militärgeistlicher

Trauergäste

vom Show-Room der Bundeswehr

zum Brandenburger Tor

Musik:

Deutsche Waffen

von Normahl

Was juckt’s mich wenn ein Negerstamm krepiert,

weil eine deutsche Gasgranate explodiert,

was juckt’s mich wenn ein Araber verreckt,

weil in ihm eine deutsche Kugel steckt,

was juckt’s mich wenn die halbe Welt

über’n Jordan geht,

wenn’s mit unserer Wirtschaft nur nach oben geht.

Deutsche Waffen, deutsches Geld,

schaffen Ordnung in der Welt,

Deutsche Waffen, deutsches Geld,

schaffen Ordnung in der Welt.

Was juckt’s mich wenn da irgendwo

ein Kind nur Hunger hat,

dafür gibt’s auf ’nen deutschen Panzer

zehn Prozent Rabatt,

was juckt’s mich wer da unterdrückt

oder wer der Unterdrückte ist,

Hauptsache die Kohle stimmt

und die Partei die sich daran rausfrisst,

was juckt’s mich wenn die halbe Welt über’n Jordan geht

wenn’s mit uns’rer Wirtschaft steil nach oben geht

Deutsche Waffen, deutsches Geld,

schaffen Ordnung in der Welt,

Deutsche Waffen, deutsches Geld,

schaffen Ordnung in der Welt.

Und wenn uns das Gewissen plagt

und in der Zeitung schlimmes steht,

schicken wir doch Medikamente,

damit es weitergeht.

Deutsche Waffen, deutsches Geld,

schaffen Ordnung in der Welt,

Deutsche Waffen, deutsches Geld,

schaffen Ordnung in der Welt,

Deutsche Waffen, deutsches Geld,

morden mit in aller Welt.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge