Glenn Greenwald aus Brasilien: Dies war kein Einzelfall. Unser Team ist täglich bedroht. (Intercept)

Gestern wurde ich während einer Live-Übertragung in São Paulo, Brasilien, von einem rechten Journalisten körperlich angegriffen. Der Vorfall hat weltweit Schlagzeilen gemacht, aber es war kein Einzelfall.

Unser gesamtes Team hier in Brasilien ist der ständigen Bedrohung durch eine faschistische politische Bewegung ausgesetzt, die sich für den rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro einsetzt und uns zum Schweigen bringen will.

Diese Bedrohung verschärft sich aufgrund der heutigen Ereignisse in Brasilien, wo ein Richter des Obersten Gerichtshofs gerade die Freilassung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaros wichtigstem politischen Rivalen, aus dem Gefängnis angeordnet hat.

Deshalb möchte ich erklären, was passiert ist, worum es geht und warum wir in diesem kritischen Moment die Hilfe der Intercept-Leser brauchen.

Der Journalist, der mich angegriffen hat, ist der ehemalige Chefredakteur von Brasiliens größter Wochenzeitung, der sich zu einem Pro-Bolsonaro-Aktivisten entwickelt hat.

Er forderte öffentlich einen Richter auf, meine Familie zu untersuchen, und schlug vor, meine Kinder aus meinem Haus zu entfernen und in das Tierheim zurückzukehren, aus dem mein Mann und ich sie adoptierten.

Seine homophobe Rhetorik geht offensichtlich über die Grenzen der Anständigkeit hinaus, aber ich habe zugestimmt, in einer rechten Radiosendung an seiner Seite zu erscheinen, weil ich glaube, dass es in jeder Demokratie, insbesondere in einer so polarisierten wie in Brasilien, von entscheidender Bedeutung ist, einen politischen Dialog mit Ihren Gegnern zu führen.

Ich wollte die Gelegenheit haben, mit ihm zu diskutieren, warum er etwas so Unangebrachtes sagen würde. Stattdessen hat er mich körperlich angegriffen –Die Anhänger von Bolsonaro, darunter auch der Sohn des Präsidenten, reagierten mit Applaus .

Unser Team von The Intercept Brasil hat mit der Bedrohung durch Gewalt gelebt, seit wir Dokumente veröffentlicht haben, die schwerwiegende, systematische und anhaltende Unzulänglichkeiten der brasilianischen Justizbeamten aufdecken, die Lula inhaftiert haben.

Bolsonaro selbst hat mir öffentlich mit Gefängnis gedroht , und wir mussten teure Investitionen in unsere digitale, physische und rechtliche Sicherheit tätigen, damit unsere Mitarbeiter diese bahnbrechende und wirkungsvolle Arbeit fortsetzen können.

Vielleicht verlässt Lula heute das Gefängnis, aber unsere Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben noch viele Exposés zu veröffentlichen.

The Intercept ist eine gemeinnützige Nachrichtenorganisation, was bedeutet, dass Sie unser wichtigster Stakeholder sind. Ihre Spende hält unsere unabhängige Berichterstattung am Leben und hilft uns, rechtsextreme autoritäre Führer wie Jair Bolsonaro herauszufordern. Wir zählen auf unsere Leser, um sicherzustellen, dass wir diese furchtlose Berichterstattung fortsetzen können.

Unterstützen Sie unser Team in diesem kritischen Moment.

