Der #Putsch in der #DDR am 9.11.1989 wurde schon am 29.10.1989 mit dem Westberliner Senat vorbereitet und ein Mast für die geplante Liveübertragung vom #BrandenburgerTor von der Bundespost am Morgen des 8.11.1989 aufgebaut. Für #Schabowski fungierten wir Journalisten nur als Stichwortgeber.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge