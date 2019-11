US-Milliardär Ray Dalio: Die Welt ist verrückt geworden

Ich sage diese Dinge, weil:

Für kreditwürdige Anleger ist das Geld kostenlos, da die Anleger bereit sind, weniger zurückzuerhalten, als sie geben. Insbesondere Investoren, die Kredite an kreditwürdige Anleger vergeben, akzeptieren sehr niedrige oder negative Zinssätze und verlangen auf absehbare Zeit keine Rückzahlung ihres Kapitals. Sie tun dies, weil sie eine enorme Menge an Geld zu investieren haben, das ihnen von Zentralbanken aufgedrängt wurde und wird, die finanzielle Vermögenswerte in ihren vergeblichen Versuchen kaufen, die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation anzukurbeln. Der Grund dafür, dass dieses Geld, das den Anlegern aufgebürdet wird, Wachstum und Inflation nicht wesentlich steigert, ist, dass die Anleger, die es erhalten, es lieber investieren möchten, als es auszugeben.

Grundsätze für die Bewältigung großer Schuldenkrisen. Infolge dieser Dynamik sind die Preise für Finanzanlagen deutlich gestiegen und die erwarteten künftigen Renditen sind deutlich gesunken, während das Wirtschaftswachstum und die Inflation weiterhin schleppend sind. Diese starken Kursanstiege und die daraus resultierenden niedrigen erwarteten Renditen gelten nicht nur für Anleihen.

Sie gelten gleichermaßen für Aktien, Private Equity und Risikokapital, obwohl die niedrigen erwarteten Renditen dieser Vermögenswerte nicht so offensichtlich sind wie für Anleiheninvestitionen, da diese aktienähnlichen Anlagen keine Renditen angegeben haben, wie dies bei Anleihen der Fall ist. Infolgedessen bleibt die erwartete Rendite den Vorstellungen der Anleger überlassen. Weil Investoren so viel Geld haben, um zu investieren, und weil es den Erfolgsgeschichten von Aktien revolutionärer Technologieunternehmen so gut geht,

Mehr Unternehmen als jemals zuvor, seit die Dotcom-Blase keine Gewinne machen oder sogar klare Wege haben muss, um Gewinne zu erzielen, um ihre Aktien zu verkaufen, weil sie stattdessen ihre Träume an jene Investoren verkaufen können, die mit Geld und Fremdkapital bündig sind. Es gibt jetzt so viel Geld, das diese Träume kaufen möchte, dass in einigen Fällen Risikokapitalinvestoren Geld auf Startups drücken, die nicht mehr Geld wollen, weil sie bereits mehr als genug haben. Aber die Investoren drohen diesen Unternehmen Schaden zuzufügen, indem sie ihren Startup-Konkurrenten enorme Unterstützung gewähren, wenn sie das Geld nicht nehmen. Diese Verlagerung von Geldern auf die Anleger ist verständlich, da diese Investmentmanager, insbesondere Risikokapital- und Private-Equity-Investmentmanager,

Gleichzeitig bestehen große öffentliche Defizite und werden mit ziemlicher Sicherheit erheblich zunehmen, was den Verkauf großer Schuldenmengen durch die Regierungen erforderlich macht – Beträge, die naturgemäß nicht aufgenommen werden können, ohne die Zinssätze zu einem Zeitpunkt zu erhöhen, zu dem ein Zinsanstieg eintreten würde für Märkte und Volkswirtschaften verheerend sein, weil die Welt so lange verschuldet ist. Woher kommt das Geld, um diese Anleihen zu kaufen und diese Defizite zu finanzieren?

Es wird mit ziemlicher Sicherheit von den Zentralbanken kommen, die die Schulden kaufen werden, die mit frisch gedrucktem Geld produziert werden. Diese ganze Dynamik, in der solide Finanzen aus dem Fenster geworfen werden, wird sich fortsetzen und wahrscheinlich beschleunigen, insbesondere in den Reservewährungsländern und ihren Währungen – dh in den USA, Europa und Japan sowie in Dollar, Euro und Yen.

Gleichzeitig werden zunehmend Renten- und Krankenversicherungsleistungen fällig, während viele derjenigen, die zur Zahlung verpflichtet sind, nicht genug Geld haben, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Derzeit verwenden viele Pensionsfonds, deren Anlagen zur Erfüllung ihrer Pensionsverpflichtungen bestimmt sind, angenommene Renditen, die mit ihren Aufsichtsbehörden vereinbart wurden. Sie sind in der Regel viel höher (etwa 7%) als die Marktrenditen, die in die Preisgestaltung einfließen und die wahrscheinlich produziert werden. Infolgedessen ist es unwahrscheinlich, dass viele derjenigen, die verpflichtet sind, das Geld für die Zahlung dieser Renten zu liefern, über genügend Geld verfügen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Die Empfänger dieser Leistungen und die Erwartung, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden, sind in der Regel Lehrer und andere Regierungsangestellte, die ebenfalls unter Budgetkürzungen leiden. Es ist unwahrscheinlich, dass sie stillschweigend akzeptieren, dass ihre Leistungen gekürzt werden. Während die Pensionsverpflichtungen zumindest finanziell abgesichert sind, werden die meisten Gesundheitsverpflichtungen nach dem Umlageprinzip finanziert, und aufgrund der sich wandelnden Bevölkerungsstruktur, in der weniger Verdiener eine größere Population von Babyboomern unterstützen müssen, die eine Gesundheitsversorgung benötigen, gibt es keine Auch nicht genug Geld, um diese Verpflichtungen zu finanzieren.

Da es nicht genug Geld gibt, um diese Pensions- und Gesundheitsverpflichtungen zu finanzieren, wird es wahrscheinlich einen hässlichen Kampf geben, um zu bestimmen, wie viel der Lücke durch 1) Kürzung der Leistungen, 2) Erhöhung der Steuern und 3) Druck von Geldern (welche) überbrückt wird müsste auf Bundesebene erfolgen und an diejenigen auf Landesebene weitergegeben werden, die dies benötigen). Dies wird den Kampf um die Wohlstandslücke verschärfen. Während keiner dieser drei Wege gut ist, Geld zu drucken ist der einfachste Weg, da dies der verborgenste Weg ist, einen Vermögenstransfer zu erzielen, und die Preise für Vermögenswerte tendenziell steigen.

Schließlich verlangen Schulden und andere finanzielle Verpflichtungen, die auf den geschuldeten Geldbetrag lauten, nur von den Schuldnern, Geld zu liefern; Da es keine Beschränkungen hinsichtlich der zu druckenden Geldbeträge oder des Geldwerts gibt, ist dies der einfachste Weg. Das große Risiko dieses Weges besteht darin, dass er die Lebensfähigkeit der drei großen Weltreservewährungen als lebensfähige Vermögensträger gefährdet. Wenn die politischen Entscheidungsträger diese Verpflichtungen nicht monetarisieren können, wird gleichzeitig der Kampf zwischen Reichen und Armen um die Senkung der Ausgaben und die Erhöhung der Steuern viel schlimmer ausfallen.

Während Geld für diejenigen, die Geld und Kreditwürdigkeit haben, im Wesentlichen kostenlos ist, ist es für diejenigen, die kein Geld und keine Kreditwürdigkeit haben, im Wesentlichen nicht verfügbar, was zu wachsendem Wohlstand, Chancen und politischen Lücken beiträgt. Zu diesen Lücken tragen auch die technologischen Fortschritte bei, von denen die von mir beschriebenen Investoren und Unternehmer begeistert sind und die auch die Arbeitnehmer durch Maschinen ersetzen. Da der „Trickle-Down“ -Prozess, bei dem durch die Verbesserung von Einkommen und Kreditwürdigkeit Geld an die Arbeitnehmer und andere weitergegeben wird, nicht funktioniert, ist das System, mit dem der Kapitalismus für die meisten Menschen funktioniert, kaputt.

Diese Umstände sind nicht nachhaltig und können mit Sicherheit nicht mehr so ​​vorangetrieben werden, wie es seit 2008 der Fall ist. Aus diesem Grund glaube ich, dass sich die Welt einem großen Paradigmenwechsel nähert.

