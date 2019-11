US-Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard brachte jetzt einen Gesetzentwurf zum Abzug von Truppen aus Syrien ein. Die Resolution besagt, dass syrisches Öl auch Syrien gehört (antiwar.com)

Die US-Kongressabgeordnete und Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard legte dem Repräsentantenhaus am 31. Oktober eine Resolution mit dem Titel vor: „Weisung des Präsidenten gemäß Abschnitt 5 (c) der Kriegsgewaltresolution, die Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika die Feindseligkeiten einzustellen und aus der syrisch-arabischen Republik Syrien abzuziehen, eine Mission, die nicht vom Kongress autorisiert wurde. “

Grundlage des Gesetzes ist es, alle Truppen aus Syrien abzuziehen, die keine Zustimmung des US-Kongresses haben, um dort zu sein, was alleTruppen dort betrifft.. In der Resolution heißt es: „Der Kongress hat in Bezug auf die militärische Beteiligung der Vereinigten Staaten an Aktivitäten, die mit der Sicherung, Bewachung, dem Besitz, der Nutzung oder der Erschließung von Ölfeldern in Nordsyrien zusammenhängen, weder den Krieg erklärt noch eine spezielle gesetzliche Genehmigung erteilt. Alle diese Maßnahmen sind verfassungswidrig. “

In der Entschließung wird auch darauf hingewiesen, dass der neue Plan von Präsident Trump, in Syrien zu bleiben, um „das Öl zu sichern“, einen offensichtlichen Verstoß gegen das internationale Völkerrecht darstellt. In der Resolution heißt es weiter: „Öl, natürliche Ressourcen und Land in Syrien gehören dem syrischen Volk, nicht den Vereinigten Staaten von Amerika.“

Obwohl der US-Kongress den Rückzug von Trump aus Nordost-Syrien schnell verurteilte, um eine Konfrontation mit der Türkei zu vermeiden, wurde sein neuer Plan, „das Öl zu sichern“, nicht geprüft. Die Sprache von Gabbards Gesetzentwurf müsste es jedem Kongressmitglied schwer machen, dagegen zu argumentieren.

Quelle:

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge