Hubschrauber-Notlandung mit Evo Morales (kommunisten.de)

Am Samstag hatte der einflussreiche Oppositionspolitiker Luis Fernando Camacho ein Ultimatum für den Rücktritt von Morales gestellt. Morales habe „48 Stunden, um zurückzutreten, denn am Montag um 7.00 Uhr abends werden wir hier Entschlüsse fällen und sicherstellen, dass er geht“, sagte Camacho am Samstag vor Anhänger*innen in der ostbolivianischen Oppositionshochburg Santa Cruz. „Wir werden viel härtere Entscheidungen ergreifen, um dem Tyrannen zu sagen, dass er noch 48 Stunden hat, um zurückzutreten“, drohte der Vorsitzende des sog. Bürgerkomitees von Santa Cruz. „Am Montag wird er gehen, er wird gehen“, erklärte Camacho. „Das garantiere ich.“

weiterlesen hier:

http://www.kommunisten.de/ueber-joomla/internationales/7696-hubschrauber-notlandung-mit-evo-morales

