Geleakte Audiodateien deuten auf Vorbereitungen für einen US-gestützten Putsch in Bolivien hin (RT Deutsch)

Was in Venezuela vorerst gescheitert ist, soll in Bolivien besser laufen. Geleakte Audiodateien von Gesprächsmitschnitten zwischen bolivianischen Oppositionellen, ehemaligen Militärs und US-Senatoren offenbaren einen großangelegten Plan, die Regierung von Präsident Evo Morales zu stürzen.

Das Ziel sei eine völlige Destabilisierung Boliviens, die durch gewalttätige Proteste herbeigeführt und von der rechtsextremen Organisation Unión Juvenil Cruceñista geschürt werden soll. Auch die US-Botschaft spiele eine gewichtige Rolle bei der Vorbereitung der Destabilisierung, indem sie die Proteste unterstützt und sogar finanzieren soll, sowie zum Generalstreik aufruft, der das ganze Land lahmlegt.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/20si

