China stellt riesige selbst entwickelte Windkraftanlage vor

Eine riesige Offshore-Windkraftanlage mit einem Rotordurchmesser von 210 Metern wurde in China entwickelt und wird demnächst in Produktion gehen,

Die H210-10MW-Turbine hat eine Leistung von 10 Megawatt und ist Chinas erste Windkraftanlage mit einem Rotordurchmesser von mehr als 200 Metern. Jede Einheit nach Inbetriebnahme wirdjährlich rund 40 Millionen kWh Strom erzeugen. Dies werde die Energieproduktion der derzeit verwendeten 5-MW-Turbinen verdoppeln China, der weltweit größte Markt für Windenergie, fördert aktiv den Übergang zu einem umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Sektor. Das Land hat im vergangenen Jahr 20,2 GW Onshore-Windenergieerzeugung und Offshore-Windparks mit 1,6 GW installiert, was einem Anteil von 44 Prozent bzw. 37 Prozent am Weltmarkt entspricht.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge