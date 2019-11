Mexikos Präsident Obrador: Frieden ist ein Prinzip meiner Regierung – Kein US-Militär erwünscht!

Das Schlimmste, was geschehen könnte, das Schlimmste, was wir sehen könnten, wäre Krieg.

Diejenigen, die über Krieg gelesen haben oder die unter Krieg gelitten haben, wissen, was Krieg bedeutet.

Krieg ist das Gegenteil von Politik. Ich habe immer gesagt, dass Politik erfunden wurde, um einen Krieg zu vermeiden.

Krieg ist gleichbedeutend mit Irrationalität. Krieg ist irrational.

Wir sind für den Frieden. Frieden ist ein Prinzip dieser neuen Regierung.

Die Autoritären haben keinen Platz in dieser Regierung, die ich vertrete.

Dies sollte 100 Mal zur Strafe aufgeschrieben werden: Wir haben den Krieg erklärt und es hat nicht funktioniert.

Dies ist keine Option. Diese Strategie ist gescheitert. Wir werden kein Teil davon sein. . . .

Töten hat nichts mit Intelligenz zu tun, die mehr als rohe Gewalt erfordert.

