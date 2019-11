„Weil Moskau einheitliches Deutschland erstrebte“: KGB-Oberst Korotkow zu DDR und Agent „Kurt“ Felfe (Sputniknews)

Eine Leitfigur der sowjetischen Auslandsaufklärung, Oberst a.D. Vitali Korotkow, hat seinerzeit deutsche KGB-Agenten betreut und die Teilung sowie die Wiedervereinigung Deutschlands mitverfolgt. In einer Porträtgeschichte präsentiert Sputnik die Erinnerungen des 92-Jährigen an die Nachkriegsjahre in Berlin.

Siehe: https://de.sputniknews.com/exklusiv/20191102325939969-kgb-oberst-korotkow/

Ehemaliger KGB-Offizier: Die geheimste Aktion in der DDR-Geschichte

Im Fachjargon „Der Deutsche“ genannt, unternahm der sowjetische Geheimdienstler Georgi Sannikow zweimal langfristige Dienstreisen nach Deutschland. Im Gespräch mit Sputnik berichtete er über Ereignisse, die er während des Baus der Berliner Mauer und des Mauerfalls miterlebt hat.

Siehe: https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20190719325468493-geheimste-aktion-ddr-geschichte/

