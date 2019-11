Unterstützen Sie die UN-Resolution gegen Sanktionen, gegen einseitige Zwangsmaßnahmen

An den Wirtschafts- und Finanzausschuss (Zweiter Ausschuss)

der Generalversammlung der Vereinten Nationen

Sehr geehrte Ausschussmitglieder,

Wir, Organisationen der Zivilgesellschaft und Verfechter von Frieden und Gerechtigkeit, erklären unsere Unterstützung für die Entschließung der Gruppe 77 + China [Tagesordnungspunkt 17 (a)], dass:

1. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, dringende und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung einseitiger wirtschaftlicher, finanzieller oder handelspolitischer Maßnahmen zu verhindern, die nicht von einschlägigen Organen der Vereinten Nationen genehmigt wurden und mit den Grundsätzen des Völkerrechts oder der Charta der Vereinten Nationen unvereinbar sind Vereinte Nationen …;

2. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Einführung solcher Maßnahmen als Mittel des politischen und wirtschaftlichen Zwangs gegen Entwicklungsländer zu verurteilen und abzulehnen…; (um den vollständigen Text des Resolutionsentwurfs zu lesen, klicken Sie hier)

Wir erkennen an, dass einseitige Zwangsmaßnahmen eingesetzt werden, um einen Wirtschaftskrieg zu führen und als Instrument für Regimewechselbemühungen der USA und ihrer Juniorpartner unter Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen. Diese Maßnahmen haben verheerende Auswirkungen auf die betroffenen Länder.

Zum Beispiel berichtete Kuba, ein Land, das seit über 60 Jahren von wirtschaftlichen Blockaden betroffen ist, in diesem Jahr, dass die Blockade ihre Wirtschaft seit ihrer Einführung, als die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Goldpreis berücksichtigt wurde, nahezu 1 Billion US-Dollar an Kosten verursacht hat. Jüngsten Berichten zufolge haben einseitige Zwangsmaßnahmen im vergangenen Jahr zu 4.000 Todesfällen in Nordkorea und über 40.000 Todesfällen in Venezuela in den Jahren 2017 und 2018 geführt.

Die USA haben seit der Revolution im Jahr 1979 einseitige Zwangsmaßnahmen gegen den Iran verhängt und fügen nun sekundäre Maßnahmen gegen die Staaten hinzu, die Geschäfte mit dem Iran tätigen. Simbabwe wird seit 2002 von einseitigen Zwangsmaßnahmen heimgesucht. In diesen beiden Ländern und in allen Ländern, die von einseitigen Zwangsmaßnahmen heimgesucht werden, kommt es zu einer Hyperinflation und einem Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten.

Der Wirtschaftskrieg der UA und ihrer Verbündeten nimmt sowohl in Intensität als auch in der Anzahl der betroffenen Länder zu. Dieser Wirtschaftskrieg schadet denen, die am meisten gefährdet sind und keine Verantwortung für die Beziehungen zwischen Ländern tragen.

Wir fordern die Generalversammlung der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, den oben genannten Resolutionsvorschlag zu unterstützen und alle in ihrer Zuständigkeit liegenden Schritte zu unternehmen, um die Anwendung einseitiger Zwangsmaßnahmen durch einen Staat oder eine Gruppe alliierter Staaten gegen einen anderen zu beenden.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge