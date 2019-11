2.11.2019

Der geplante Klimagipfel in Chile wurde aufgrund der dortigen sozialen Unruhen nach Madrid verlegt. Jetzt muss auch Greta Thunberg wieder über den großen Teich. Das Flugzeug möchte sie nicht benutzen. Noch ist niemand gefunden, der sie auf dem Boot mitnimmt.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/94211-mitsegelgelegenheit-gesucht-greta-will-zum-klimagipfel-nach-madrid/

