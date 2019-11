In Spanien wird gegen die spanische Firma Undercover Global ermittelt, die Assange in der ecuadorianischen Botschaft ausgespäht, der CIA Zugang zu den Daten verschafft und dazu mit dem Verkauf an WikiLeaks Geld machen wollte.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Britisches-Gericht-blockiert-Zeugenaussage-von-Assange-4569930.html?fbclid=IwAR30ihDmH7Ws4lcGBOJaBWzlRHI-An40mfzmjZYTyHwPRE57MQm0CKwT6M4

