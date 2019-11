30 Jahre nach dem Ausverkauf: Selbst im Spiegel wird jetzt Kritik am offiziellen Märchen von der Wende laut

Ralph T. Niemeyer: „Höchste Zeit, denn in Wahrheit wurde die „Wende“ von Gorbatschow-treuen SED-Funktionären seit 1987 unter Einbeziehung teils naiver Bürgerrechtler und STASI-Chargen konsequent umgesetzt. Der 9.11.1989 wurde mit dem Westberliner Senat am 29.10.1989 vorbereitet, damit es kein Chaos bei U- & S-Bahn, sowie bei der Ausgabe des Begrüßungsgeldes gibt. Als die DDR’ler ihre lang herbeigesehnte Geliebte, die Freiheit, 1990 bekamen mussten sie dafür auch deren Mutter, den Kapitalismus, in Kauf nehmen und dafür ihre eigene Mutter, die DDR, aufgeben. Schon bald stellten sie fest, daß die Geliebte kein Ersatz für die Mutter sein kann…“

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/30-jahre-mauerfall-die-erzaehlung-der-einheit-ist-fragwuerdig-a-1292615.html

