Video-Dokumentation der Veranstaltung mit Albrecht Müller in der Dorotheenstädtische Buchhandlung, Berlin, Turmstraße – NachDenkSeiten Gesprächskreis Charlottenburg.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge