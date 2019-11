Das Pentagon hat angekündigt, dass es zur Abschreckung des Irans 2.000 zusätzliche Soldaten in den Mittleren Osten beordern will:

Von Corey Dickstein

STARS AND STRIPES, 11.10.19

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP12619_301019.pdf )

